На вертолете с шампанским и устрицами. В Новой Зеландии преступник красиво сдался полиции

Пекельце

В Новой Зеландии разыскиваемый преступник Джеймс Брайант эффектно сдался полиции после пяти недель в бегах. Он прилетел в участок города Данидин на арендованном вертолете, поедая по пути устрицы с шампанским.

Об этом пишут BBC и NZ Herald.

Брайанта разыскивали за вооруженное нападение, нанесение ножевых ранений и неявку в суд. Он скрывался в глухом фермерском поселении, где коротал время, занимаясь йогой. Своему адвокату Артуру Тейлору он позднее сказал, что решил сдаться после сообщения полиции, в котором его назвали опасным для окружающих преступником.

Брайант позвонил Тейлору и попросил организовать мирный арест. После этого Брайант взял в аренду вертолет и пригласил на полет Тейлора. Адвокат заявил, что Брайант во время задержания хотел «выглядеть стильно».

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Защитник добавил, что устрицы были первой «приличной едой Джеймса за последние несколько недель».