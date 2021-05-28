На вертольоті з шампанським та устрицями. У Новій Зеландії злочинець красиво здався поліції

У Новій Зеландії розшукуваний злочинець Джеймс Браянт ефектно здався поліції після пʼяти тижнів переховувань. Він прилетів до відділку міста Данідін на орендованому вертольоті, поїдаючи устриці з шампанським.

Про це пишуть BBC і NZ Herald.

Браянта розшукували за збройний напад, нанесення ножових поранень і неявку в суд. Він переховувався в глухому фермерському поселенні, де коротав час, займаючись йогою. Своєму адвокату Артуру Тейлору він пізніше сказав, що вирішив здатися після повідомлення поліції, в якому його назвали небезпечним для оточуючих злочинцем.

Браянт подзвонив Тейлору і попросив організувати мирний арешт. Після цього Браянт взяв в оренду вертоліт і запросив у політ Тейлора. Адвокат заявив, що Браянт під час затримання хотів «виглядати стильно».

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Захисник додав, що устриці були першою «пристойної їжею Джеймса за останні кілька тижнів».