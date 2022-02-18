Во Франции мужчина хотел ограничить своим детям доступ к интернету и случайно заглушил связь во всем городе

Во Франции мужчина случайно отключил интернет во всем городе, пытаясь ограничить своим детям доступ к сети.

Об этом пишет tjournal.

Отцу не нравилось, что его дети-подростки сидят в cоцсетях по ночам, поэтому он приобрел устройство, которое глушит связи. После того, как он начал его использовать, жители французской коммуны Мессанж пожаловались, что каждый день с полуночи до трех часов ночи у них пропадает интернет. На место прибыли специалисты Национального агентства по радиочастотам и выяснили, что связь блокировал мужчина из соседнего муниципалитета.

Свои действия мужчина объяснил тем, что из-за пандемии и самоизоляции у его детей «появилась зависимость от социальных сетей и других приложений». После этого пользователи интернет-форума посоветовали ему купить глушитель связи. Мужчина так и сделал и стал включать его каждый день с полуночи до трех часов ночи, что также блокировало связь во всей коммуне.

Сообщается, что использование глушителей во Франции запрещено, поэтому устройство конфисковали. Мужчине теперь грозит штраф до €30 тысяч и шесть месяцев лишения свободы.