У Франції чоловік хотів обмежити доступ своїх дітей до інтернету і випадково заглушив звʼязок у всьому місті

У Франції чоловік випадково відключив інтернет у всьому місті, намагаючись обмежити доступ своїх дітей до мережі.

Про це пише tjournal.

Батьку не подобалося, що його діти-підлітки сидять у соцмережах по ночах, тому він придбав пристрій, який глушить звʼязок. Після того, як чоловік почав його використовувати, жителі комуни Мессанж поскаржилися, що щодня з півночі до третьої ночі у них зникає інтернет. На місце прибули фахівці Національного агентства з радіочастот і зʼясували, що звʼязок блокував чоловік із сусіднього муніципалітету.

Свої дії чоловік пояснив тим, що через пандемію та самоізоляцію у його дітей «зʼявилася залежність від соціальних мереж та інших додатків». Після цього користувачі інтернет-форуму порадили йому купити пристрій для приглушення звʼязку. Чоловік так і зробив і став вмикати його щодня з півночі до третьої ночі, що також блокувало звʼязок у всій комуні.

Повідомляється, що використання пристроїв для приглушення звʼязку у Франції заборонено, тому пристрій конфіскували. Чоловікові тепер загрожує штраф до €30 тисяч і шість місяців позбавлення волі.