В США с полей компании украли 60 тысяч пчел. Насекомых ищут с полицией

В США, в штате Пенсильвания с корпоративного поля компании Giant Company, владеющей сетью супермаркетов, украли 60 тысяч пчел. Об этом говорится в заявлении компании.

Насекомых украли где-то между 28 и 30 января.

«Мы очень разочарованы тем, что это произошло, и продолжаем сотрудничать с полицейским управлением города Миддлсекс. Кража случилась в то время, когда популяция пчел сокращается по всей стране, что вызывает серьезную обеспокоенность в сельскохозяйственной отрасли страны и у защитников окружающей среды. Приблизительно треть продовольственной поставки страны зависит от насекомых», — сказала Джессика Гроувс, менеджер компании по работе с населением.

Giant Company

В 2020 году компания Giant представила поле площадью 283 сотки в своей штаб-квартире для поддержки пчел, а также птиц и мелких диких животных.