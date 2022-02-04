Судья Киевского админсуда отказалась подавать электронную декларацию по «религиозным убеждениям». НАПК это обжалует

Судья Киевского административного суда Александра Брагина отказалась подавать декларацию об имуществе и доходах в электронном виде из-за «религиозных убеждений». Окружной административный суд обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции принять декларацию в бумажном виде. НАПК с этим не согласен и обжалует решение суда.

Свою позицию Нацагентство обнародовало 4 февраля.

Окружной админсуд принял свое решение 3 февраля — он обязал НАПК принять ежегодные декларации Александры Брагиной за 2019 и 2020 годы в бумажном, а не электронном виде.

Национальное агентство по предотвращению коррупций обжалует в суде это решение, а Национальное антикоррупционное бюро уже расследует факт неподачи декларации.

Александра Брагина же отказывалась подавать электронные декларации за 2019 и 2020 годы, мотивируя это религиозными убеждениями и невозможностью в связи с этим получить электронную цифровую подпись.

Фундация DeJure пишет, что Брагина — действующая судья, которая ежедневно принимает десятки решений и подписывает их электронной подписью. Однако именно для деклараций использовать электронную подпись судья отказывается по религиозным убеждениям. Кроме этого, до 2019 года она подавала электронные декларации, а затем решила, что религия это запрещает. «Это решение создает опасный прецедент и ломает всю логику электронного декларирования», — подчеркнули юристы.