Суддя Київського адмінсуду відмовилась подавати е-декларацію через «релігійні переконання». НАЗК це оскаржить

Суддя Київського адміністративного суду Олександра Брагіна відмовилась подавати декларацію про статки в електронному вигляді через «релігійні переконання». Окружний адміністративний суд зобовʼязав Національне агентство з питань запобігання корупції прийняти декларацію у паперовому вигляді. НАЗК із цим не погоджується і оскаржить рішення суду.

Свою позицію Нацагентство оприлюднило 4 лютого.

Окружний адмінсуд ухвалив своє рішення 3 лютого — він зобов’язав НАЗК прийняти щорічні декларації Олександри Брагіної за 2019 та 2020 роки у паперовому, а не електронному вигляді.

Національне агентство з питань запобігання корупції оскаржить у суді це рішення, а Національне антикорупційне бюро вже розслідує факт неподання декларації.

Олександра Брагіна ж відмовлялась подавати е-декларації за 2019 та 2020 роки, мотивуючи це релігійними переконаннями та неможливістю у зв’язку з цим отримати електронний цифровий підпис.

Фундація DeJure пише, що Брагіна — діюча суддя, яка щодня ухвалює десятки рішень та підписує їх електронним підписом. Однак саме для декларацій використовувати електронний підпис суддя відмовляється за релігійними переконаннями. Крім цього, до 2019 року вона подавала електронні декларації, а потім вирішила, що її релігія це забороняє. «Це рішення створює небезпечний прецедент та ламає усю логіку електронного декларування», — наголосили юристи.