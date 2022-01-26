Германия передаст ВСУ 5 тысяч шлемов. Военную помощь высмеяли в соцсетях

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Бундесвер поставит Украине в качестве военной помощи 5 тысяч шлемов (вероятно речь о Gefechtshelm M92).

Об этом сообщают Traunsteiner Tagblatt и WELT.

Ламбрехт назвала такую военную помощь «четким сигналом» того, что Германия на стороне Украины перед лицом угрозы со стороны войск России. Она добавила, что Берлин намерен идти путем мирного урегулирования конфликта, чем вновь напомнила об отказе Германии поставлять вооружение Украине для защиты.

WELT отмечает, что Украина неоднократно просила Германию об оборонной помощи. Среди прочего речь шла о бронежилетах и ​​100 тысячах шлемов. Пока Германия пообещала Украине мобильный полевой госпиталь Role-2.

Новость о шлемах пользователи соцсетей встретили мемами и шутками, а некоторые гневом.

Нежелание Германии помогать Украине вооружением в целом спровоцировало появление множества мемов.