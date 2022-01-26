Німеччина передасть ЗСУ 5 тисяч шоломів. Військову допомогу висміяли в соцмережах

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що Бундесвер поставить Україні як військову допомогу 5 тисяч шоломів (імовірно, йдеться про Gefechtshelm M92).

Про це повідомляють Traunsteiner Tagblatt і WELT.

Ламбрехт назвала таку військову допомогу «чітким сигналом» того, що Німеччина на боці України перед загрозою з боку військ Росії. Вона додала, що Берлін має намір йти шляхом мирного врегулювання конфлікту, чим нагадала про відмову Німеччини постачати озброєння Україні для захисту.

WELT зазначає, що Україна неодноразово просила Німеччину про оборонну допомогу. Зокрема, йшлося про бронежилети та 100 тисяч шоломів. Поки що Німеччина пообіцяла Україні мобільний польовий госпіталь Role-2.

Новину про шоломи користувачі соцмереж зустріли мемами та жартами, а дехто з гнівом.

Небажання Німеччини допомагати Україні озброєнням загалом спровокувало появу безлічі мемів.

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