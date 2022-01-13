В Чечне полиция проводит рейды в поисках символики волка. Силуэт этого зверя был изображен на флаге непризнанной Ичкерии

В Чечне полиция проводит масштабные рейды в поисках символики волка на одежде и личных вещах людей. Силуэт этого зверя был изображен на флаге непризнанной Ичкерии.

Об этом пишет «Кавказ.Реалии».

«Информация поступает из разных районов, то есть рейды проходят по всей территории республики. Не припомним подобного, чтобы прямо рейды по какой-либо символике проводились. Мы считаем, что подобные абсурдные рейды обусловлены страхом кадыровского режима потерять власть», — рассказали в оппозиционном власти Чечни движении 1ADAT.

Волк занимает особое место в чеченской культуре, он символизирует мужество и стойкость. В свое время силуэт волка был изображен на гербе и флаге непризнанной Республики Ичкерии, существовавшей на территории Чечни после распада СССР и де-факто независимой от центральной российской власти.

По данным источников издания, рейды также проводятся и в школах. Учителей просят предупредить родителей и детей о «недопустимости ношения такой одежды» и пугают уголовной ответственностью.

В то же время юристы отмечают, что в России нет ни одного закона или постановления, запрещающего ношение символики с волком, а его изображение не входит в список экстремистских материалов.

В самой Чечне традиционно открещиваются от любых незаконных задержаний или похищений людей для так называемых «профилактических бесед».