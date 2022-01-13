У Чечні поліція проводить рейди у пошуках символіки вовка. Силует цього звіра був зображений на прапорі невизнаної Ічкерії

У Чечні поліція проводить масштабні рейди у пошуках символіки вовка на одязі та особистих речах людей. Силует цього звіра був зображений на прапорі невизнаної Ічкерії.

Про це пише «Кавказ.Реалії».

«Інформація надходить з різних районів, тобто рейди проходять на всій території республіки. Не пригадаємо подібного, щоб прямо рейди за якоюсь символікою проводилися. Ми вважаємо, що подібні абсурдні рейди обумовлені страхом кадировського режиму втратити владу», — розповіли в опозиційному нинішній владі Чечні русі 1ADAT.

Вовк посідає особливе місце у чеченській культурі, він символізує мужність та стійкість. Свого часу силует вовка був зображений на гербі та прапорі невизнаної Республіки Ічкерії, яка існувала на території Чечні після розпаду СРСР і була де-факто незалежною від центральної російської влади.

За даними джерел видання, рейди також проводять і в школах. Учителів просять попередити батьків та дітей про «неприпустимість носіння такого одягу» і лякають кримінальною відповідальністю.

Водночас юристи зазначають, що у Росії немає жодного закону чи постанови, який би забороняв носіння символіки з вовком, а його зображення не входить до переліку екстремістських матеріалів.

У самій Чечні традиційно відхрещуються від будь-яких незаконних затримань або викрадень людей на так звані «профілактичні бесіди».