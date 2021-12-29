Голосовой помощник Алекса от Amazon предложил десятилетней девочке засунуть монетку в розетку.

Об этом пишет BBC.

По словам матери ребенка Кристин Ливдал, девочка спросила у голосового ассистента, установленного в музыкальную колонку, какой ей выполнить челлендж. «Задача проста: вставьте зарядное устройство от телефона в розетку примерно наполовину, а затем приложите пенни к открытым контактам», — ответила Алекса.

Голосовой помощник нашел этот челлендж в интернете. Соприкосновение металла с функционирующей розеткой может спровоцировать удар током или пожар, человек также может потерять пальцы или даже руку.

Компания Amazon в комментарии BBC заявила, что уже обновила Алексу и она больше не будет рекомендовать такие задания: «Как только нам стало известно об этой ошибке, мы предприняли оперативные действия по ее исправлению».