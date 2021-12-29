Голосовий помічник Алекса від Amazon запропонував десятирічній дівчинці засунути монету в розетку.

Про це пише ВВС.

За словами матері дитини Крістін Лівдал, дівчинка запитала у голосового помічника, вмонтованого в музичну колонку, який їй виконати челендж. «Завдання просте: вставте зарядний пристрій від телефона в розетку приблизно наполовину, а потім прикладіть пенні до відкритих контактів», — відповіла Алекса.

Голосовий помічник знайшов цей челендж в інтернеті. Описані дії можуть спровокувати удар струмом або пожежу, людина також може втратити пальці або навіть руку.

Компанія Amazon у коментарі BBC заявила, що вже оновила Алексу і вона більше не рекомендуватиме такі завдання: «Щойно нам стало відомо про цю помилку, ми вчинили оперативні дії з її виправлення».