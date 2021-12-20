В Пакистане автоматной очередью застрелили победителя выборов в сельсовет

В Пакистане во время празднования автоматной очередью застрелили победителя выборов в сельский совет. Об этом сообщает Daily Pakistan.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 декабря, в селе Суризай в районе Пешавара. Застрелили Мохаммада Закрия Хана, который выиграл выборы на место генерального советника местного сельского совета. Несколько других кандидатов из этого же округа также одержали победу на разных должностях. Их поклонники и устроили праздничную стрельбу: в Закрия попало несколько пуль, погиб он на месте.

Как пишет издание Samaa, на мероприятии была полиция, однако она не вмешивалась.