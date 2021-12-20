У Пакистані автоматною чергою застрелили переможця виборів до сільради

У Пакистані під час святкування автоматною чергою застрелили переможця виборів до сільської ради. Про це повідомляє Daily Pakistan.

Інцидент стався у неділю, 19 грудня, у селі Сурізай у районі Пешавара. Застрелили Мохаммада Закрія Хана, який виграв вибори на місце генерального радника місцевої сільської ради. Декілька інших кандидатів з цього ж округу також здобули перемогу на різних посадах. Їхні прихильники і влаштували святкову стрільбу: у Закрія попало декілька куль, загинув він на місці.

Як пише видання Samaa, на заході була поліція, однак вона не втручалась.