Власти Нидерландов призвали население не покупать товары для «защиты от 5G». Причина – опасное излучение

Власти Нидерландов призвали местное население не пользоваться ожерельем или браслетами «против 5G», поскольку они представляют опасность для здоровья.

Об этом пишет BBC.

Агентство по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) выпустило предупреждение о 10 товарах, которые, как выяснило ведомство, имеют опасное ионизирующее излучение. Среди них – маска для сна Energy Armor, браслеты, бусы и браслет для детей Magnetix Wellness, также излучающий радиацию.

Маска для сна Energy Armor ANVS

Браслет для детей Magnetix Wellness ANVS

«Не носите их, аккуратно уберите и дождитесь инструкций по возвращению», — говорится в заявлении ANVS. Агентство также предупредило продавцов этих товаров, что их распространение запрещено и должно быть немедленно остановлено.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что мобильные сети 5G безопасны и не отличаются от существующих технологий 3G и 4G. В мобильных сетях используются неионизирующие радиоволны, которые не вредят здоровью. Несмотря на это, в последние годы технология оказалась в эпицентре теорий заговоров о распространении многих болезней, среди которых — коронавирус.