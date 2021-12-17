Пекельце

Власти Нидерландов призвали население не покупать товары для «защиты от 5G». Причина – опасное излучение

Автор:
Олег Панфилович
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Власти Нидерландов призвали местное население не пользоваться ожерельем или браслетами «против 5G», поскольку они представляют опасность для здоровья.

Об этом пишет BBC.

Агентство по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) выпустило предупреждение о 10 товарах, которые, как выяснило ведомство, имеют опасное ионизирующее излучение. Среди них – маска для сна Energy Armor, браслеты, бусы и браслет для детей Magnetix Wellness, также излучающий радиацию.

Маска для сна Energy Armor

Маска для сна Energy Armor

ANVS

Браслет для детей Magnetix Wellness

Браслет для детей Magnetix Wellness

ANVS

«Не носите их, аккуратно уберите и дождитесь инструкций по возвращению», — говорится в заявлении ANVS. Агентство также предупредило продавцов этих товаров, что их распространение запрещено и должно быть немедленно остановлено.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что мобильные сети 5G безопасны и не отличаются от существующих технологий 3G и 4G. В мобильных сетях используются неионизирующие радиоволны, которые не вредят здоровью. Несмотря на это, в последние годы технология оказалась в эпицентре теорий заговоров о распространении многих болезней, среди которых — коронавирус.