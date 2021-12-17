Пекельце

Влада Нідерландів закликала населення не купляти товари для «захисту від 5G». Причина — небезпечне випромінювання

Автор:
Олег Панфілович
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Влада Нідерландів закликала місцеве населення не користуватися намистом, або браслети «проти 5G», оскільки вони становлять небезпеку для здоровʼя.

Про це пише BBC.

Агентство з ядерної безпеки та радіаційного захисту (ANVS) випустило попередження про 10 товарів, які, як зʼясувало відомство, мають небезпечне іонізуюче випромінювання. Серед таких товарів — маска для сну Energy Armor, браслети, намисто, а також браслет для дітей Magnetix Wellness, який також випромінює радіацію.

Маска для сну «Energy Armor»

Маска для сну «Energy Armor»

ANVS

Браслет для дітей Magnetix Wellness

Браслет для дітей Magnetix Wellness

ANVS

«Не носіть їх більше, акуратно приберіть і дочекайтеся інструкцій щодо повернення», — йдеться у заяві ANVS. Агентство також попередило продавців цих товарів, що їх розповсюдження заборонено і має бути негайно зупинене.

Всесвітня організація охорони здоровʼя заявляє, що мобільні мережі 5G безпечні та принципово не відрізняються від існуючих технологій 3G та 4G. У мобільних мережах використовуються неіонізуючі радіохвилі, які не шкодять здоровʼю. Попри це, протягом останнії років технологія опинилася в епіцентрі теорій змов щодо поширення багатьох хвороб, серед яких — коронавірус.