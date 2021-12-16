В КНДР из-за годовщины смерти лидера людям запрещено публично смеяться или быть пьяным

Северная Корея заставляет жителей соблюдать строгий 11-дневный траур по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера страны Ким Чен Ира. Об этом сообщает Daily Mail. Ким Чен Ир — сын основателя страны Ким Ир Сена. Чен Ир правил страной до смерти 17 декабря 2011 года. Затем к власти пришел его сын — нынешний лидер страны Ким Чен Ин. Правление Ким Чен Ира совпало с одним из самых мрачных периодов в истории Северной Кореи — голодом 1994—1998 годов, унесшим жизни миллионов людей.

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Обычно траур в стране по случаю годовщины его смерти длится 10 дней, однако в этот раз продлится 11 дней. В эти дни жителям КНДР запрещается публично смеяться, развлекаться и употреблять алкоголь. Обычно в Северной Корее за пьянства в дни траура людей арестовывают как «идеологических преступников».