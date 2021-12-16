У КНДР через роковини смерті лідера людям заборонено публічно сміятись чи бути пʼяним

Північна Корея змушує мешканців дотримуватись суворої 11-денної жалоби з нагоди десятих роковин смерті колишнього лідера країни Кім Чен Іра. Про це повідомляє Daily Mail. Кім Чен Ір — син засновника країни Кім Ір Сена. Чен Ір правив країною до своєї смерті 17 грудня 2011 року. Потім до влади прийшов його син і чинний лідер країни Кім Чен Ин. Правління Кім Чен Іра співпало з одним із найпохмуріших періодів в історії Північної Кореї — голодом 1994—1998 років, що забрав життя мільйонів людей.

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Зазвичай траур у країні з нагоди роковин його смерті триває 10 днів, однак цього разу він триватиме 11 днів. У чей час мешканцям КНДР забороняється публічно сміятись, розважатись та вживати алкоголь. Зазвичай у Північній Кореї за пʼянство в дні жалоби людей арештовують як «ідеологічних злочинців».