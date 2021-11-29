Членом королевской семьи, интересовавшимся цветом кожи детей Гарри и Меган, оказался принц Чарльз

Британский писатель и журналист Кристофер Андерсон в своей книге «Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган», утверждает, что принц Чарльз, узнав о помолвке герцога и герцогини Сассекских, спросил свою жену Камиллу о том, как будут выглядеть их дети. Она ответила, что их дети будут «абсолютно великолепными». При этом, как утверждает автор, принц Чарльз переспросил: «Я имею в виду, какой цвет кожи будет у их детей?»

Официальный представитель королевской семьи заявил журналистам, что эта информация — «вымысел», и отказался от дальнейших комментариев.

Кристофер Андерсон — журналист и писатель, экс-редактор журналов Time и People. Пишет статьи для The New York Times, Life и Vanity Fair, а также участвует в популярных телевизионных программах. Ранее он написал книгу «Мальчики Дианы» о взрослении и взаимоотношениях принцев Уильяма и Гарри.

В марте 2021 года Гарри и Меган в интервью Опре Уинфри рассказали, что королевскую семью беспокоил вопрос, какой цвет кожи будет у их сына, поскольку его мать — наполовину афроамериканка. Пара отказалась называть человека, который задал такой вопрос.