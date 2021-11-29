Членом королівської родини, який цікавився кольором шкіри дітей Гаррі та Меган, виявився принц Чарльз

Британський письменник і журналіст Крістофер Андерсон у своїй книзі «Брати та дружини: у приватному житті Вільяма, Кейт, Гаррі та Меган», стверджує, що принц Чарльз, дізнавшись про заручини герцога та герцогині Сассекських, запитав свою дружину Каміллу про те, як виглядатимуть їхні діти. Вона відповіла, що їхні діти будуть «абсолютно чудовими». При цьому, як стверджує автор, принц Чарльз перепитав: «Я маю на увазі, якого кольору буде шкіра їхніх дітей?»

Офіційний представник королівської сімʼї заявив журналістам, що ця інформація є «вигадкою», і відмовився від подальших коментарів.

Крістофер Андерсон — журналіст і письменник, ексредактор журналів Time та People. Він пише статті для The New York Times, Life та Vanity Fair, а також бере участь у популярних телевізійних програмах. Раніше він написав книгу «Хлопчики Діани» про дорослішання та взаємини принців Вільяма та Гаррі.

У березні 2021 року Гаррі та Меган в інтервʼю Опрі Вінфрі розповіли, що королівську родину непокоїло питання, який колір шкіри буде у їхнього сина, оскільки його мати — наполовину афроамериканка. Пара відмовилася називати людину, яка поставила таке запитання.