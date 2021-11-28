В Австралии женщина подожгла гостиницу, в которой сидела на карантине. Огонь уничтожил часть здания

В Австралии, в городе Кернс (штат Квинсленд) 31-летняя женщина подожгла гостиницу для тех, кто находится на карантине.

Об этом сообщает BBC и Reuters.

Инцидент произошел утром 28 ноября. Женщина зажгла огонь под кроватью в комнате, которую делила с двумя детьми. Как результат, пожар уничтожил часть карантинной гостиницы Pacific Hotel Cairns, пришлось эвакуировать 160 человек, никто не пострадал.