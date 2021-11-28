В Австралії жінка підпалила готель, в якому сиділа на карантині. Вогонь знищив частину будівлі

В Австралії, у місті Кернс (штат Квінсленд) 31-річна жінка підпалила готель для тих, хто перебуває на карантині.

Про це повідомляє BBC та Reuters.

Інцидент стався вранці 28 листопада. Жінка запалила вогонь під ліжком у кімнаті, яку ділила із двома дітьми. Як результат, пожежа знищила частину карантинного готелю Pacific Hotel Cairns, довелось евакуювати 160 людей, ніхто не постраждав.