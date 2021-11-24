В Перу глава Администрации президента спрятал на работе в ванной комнате $20 тысяч. Зачем — объяснить не может

Пачеко подтвердил следователям, что деньги принадлежат ему, но отрицал какие-либо нарушения и не смог объяснить, почему деньги хранились в ванной на рабочем месте. Он сказал, что тайник — это комбинация его сбережений и зарплаты (ежемесячная зарплата Пачеко составляет $6 250).

Рейд в президентский дворец был частью расследования утверждений о том, что Пачеко давил на главу налогового и таможенного ведомства Перу, чтобы он предоставил некоторым компаниям его друзей более выгодные условия. Сам Пачеко отрицает эти обвинения и подчеркивает, что его отставка не связана с правонарушениями — он хотел защитить президента Педро Кастильо от «этой клеветнической кампании».