У Перу глава Адміністрації президента сховав на роботі у ванній кімнаті $20 тисяч. Навіщо — пояснити не може

Прокуратура Перу виявила у ванній кімнаті президентського палацу $20 тисяч. Гроші належать Бруно Пачеко, який 19 листопада пішов у відставку з посади голови Адміністрації президента.

Про це повідомляє BBC.

Пачеко підтвердив слідчим, що гроші належать йому, але заперечував якісь порушення і не зміг пояснити, чому гроші зберігались у ванній кімнаті на робочому місці. Він сказав, що схованка — це комбінація його заощаджень та зарплати (щомісячна зарплата Пачеко становить $6 250).