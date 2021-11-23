ДТЭК Ахметова без предупреждения выключила свет в Апелляционной палате ВАКС. Там должны рассматривать дело «Роттердам+».

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 23 ноября без предупреждения осталась без света на весь день. Через несколько дней в повестке палаты — рассмотрение дела «Роттердам+».

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Компания «ДТЭК Киевские электросети» олигарха Рината Ахметова сообщила, что электроэнергии не будет ориентировочно до 19:00, мол, отключение плановое.

Суд заявил, что никто не предупредил об отключении электроэнергии, поэтому все запланированные на сегодня заседания придется перенести.

Как отмечает Центр противодействия коррупции, 1 декабря в 14:00 в Апелляционной палате ВАКС должно состояться рассмотрение апелляции на решение судьи первой инстанции ВАКС Екатерины Широкой не возобновлять расследование схемы «Роттердам+». Среди фигурантов производства — два топ-менеджера ДТЭК. Главным бенефициаром схемы считают самого Рината Ахметова.