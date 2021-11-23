ДТЭК Ахметова без предупреждения выключила свет в Апелляционной палате ВАКС. Там должны рассматривать дело «Роттердам+».

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 23 ноября без предупреждения осталась без света на весь день. Через несколько дней в повестке палаты — рассмотрение дела «Роттердам+».
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Компания «ДТЭК Киевские электросети» олигарха Рината Ахметова сообщила, что электроэнергии не будет ориентировочно до 19:00, мол, отключение плановое.
Суд заявил, что никто не предупредил об отключении электроэнергии, поэтому все запланированные на сегодня заседания придется перенести.
Как отмечает Центр противодействия коррупции, 1 декабря в 14:00 в Апелляционной палате ВАКС должно состояться рассмотрение апелляции на решение судьи первой инстанции ВАКС Екатерины Широкой не возобновлять расследование схемы «Роттердам+». Среди фигурантов производства — два топ-менеджера ДТЭК. Главным бенефициаром схемы считают самого Рината Ахметова.
- Формулу «Роттердам+» Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала использовать с апреля 2016 года. Она устанавливала тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов. В марте 2017 года НАБУ начало расследовать заговор при внедрении формулы «Роттердам+». В октябре 2018 года глава НАБУ Артем Сытник заявил, что украинцы переплатили 15 миллиардов гривен за необоснованное применение этой формулы. Впоследствии уровень убытков составил почти 19 миллиардов.
- В конце августа 2019 года стало известно о решении САП закрыть дело в отношении «Роттердам+» на основании экспертизы, которая якобы не выявила убытков. НАБУ заявило, что это решение противоречит принципам верховенства права, Апелляционный суд подтвердил обоснованность экспертизы.
- У НАБУ начали возникать проблемы с САП из-за их решения закрыть дело, а Офис генпрокурора отказывался менять руководителя группы прокуроров. И. о. главы САП пришлось дважды отменять постановление о закрытии. 5 мая генпрокурор все же сменила руководителя группы прокуроров по делу «Роттердам+».