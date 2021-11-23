ДТЕК Ахметова без попередження вимкнула світло в Апеляційній палаті ВАКС. Саме там мають розглядати справу «Роттердам+»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 23 листопада без попередження залишилася без світла на весь день. Через кілька днів на порядку денному палати — розгляд справи «Роттердам+».
Про це повідомляє пресслужба суду.
Компанія «ДТЕК Київські електромережі» олігарха Ріната Ахметова повідомила, що електроенергії не буде орієнтовно до 19:00, мовляв, відключення планове.
Суд заявив, що ніхто не попередив про відключення електроенергії, тож усі заплановані на сьогодні засідання доведеться перенести.
Як зазначає Центр протидії корупції, 1 грудня о 14:00 в Апеляційній палаті ВАКС має відбутися розгляд апеляції на рішення судді першої інстанції ВАКС Катерини Широкої не відновлювати розслідування схеми «Роттердам+». Серед фігурантів провадження — двоє топменеджерів ДТЕК. Головним бенефіціаром схеми вважають самого Ріната Ахметова.
- Формулу «Роттердам+» Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього почалося підвищення цін на електроенергію — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+». У жовтні 2018 року керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що українці переплатили 15 мільярдів гривень через необґрунтоване застосування цієї формули. Згодом рівень збитків сягнув майже 19 мільярдів.
- У кінці серпня 2019 року стало відомо про рішення САП закрити справу щодо «Роттердам+» на підставі експертизи, яка нібито не виявила збитків. НАБУ заявило, що це рішення суперечить принципам верховенства права, Апеляційний суд підтвердив обґрунтованість експертизи.
- У НАБУ виникли проблеми із САП через їхнє рішення закрити справу, а Офіс генпрокурора відмовлявся змінювати керівника групи прокурорів. В. о. голови САП довелося двічі скасовувати постанову про закриття. 5 травня генпрокурор все ж змінила керівника групи прокурорів у справі «Роттердам+».