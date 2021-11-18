Магазин Decathlon на севере Франции перестал продавать лодки. Мигранты пытаются на них пересечь Ла-Манш

Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon решила запретить продажу на севере Франции своих лодок, чтобы мигранты не использовали их для переправки через Ла-Манш.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Свои изделия компания перестала продавать в городах Кале и Гранд-Сенте на севере Франции. В компании отметили, что решение приняли из-за роста числа попыток мигрантов добраться до Великобритании. При этом лодки все еще можно купить онлайн и в других магазинах сети. Спасательные жилеты, комбинезоны и плавательное оборудование в ассортименте точек в Кале и Гранд-Сенте остались.

Издание BBC пишет, что 11 ноября в страну на лодках приплыли более тысячи мигрантов. На следующий день трое пропали без вести после попытки пересечь Ла-Манш на каноэ. Британское правительство призвало Францию принять меры.