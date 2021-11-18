Магазин Decathlon на півночі Франції перестав продавати човни. Мігранти намагаються на них перетнути Ла-Манш

Мережа магазинів спортивних товарів Decathlon вирішила зупинити продаж на півночі Франції своїх човнів, щоб мігранти не використовували їх для переправлення через Ла-Манш.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Свої вироби компанія перестала продавати у містах Кале та Гранд-Сенті на півночі Франції. У компанії зазначили, що рішення ухвалили через зростання кількості спроб мігрантів дістатися Великої Британії. При цьому човни все ще можна купити онлайн та в інших магазинах мережі. Рятувальні жилети, комбінезони та плавальне обладнання в асортименті точок у Кале та Гранд-Сенті залишилися.

Видання BBC пише, що 11 листопада в країну на човнах припливли понад тисячу мігрантів. Наступного дня троє зникли безвісти після спроби перетнути Ла-Манш на каное. Британський уряд закликав Францію вжити заходів.