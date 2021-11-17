Шотландская ученая разработала устройство DogPhone – собаки могут по видео звонить хозяевам

Разработчица из Университета Глазго создала устройство DogPhone («Собакофон») — это мяч, который при перемещении посылает сигнал на ноутбук, который запускает видеозвонок с владельцем.

Об этом сообщает The Guardian.

Владелец собаки может выбрать, принимать ли вызов и когда повесить трубку, а также может позвонить своему питомцу: собаке нужно двигать мяч, чтобы поднять трубку.

Автор изобретения — доктор Ильена Хирский-Дуглас. DogPhone претерпел ряд изменений, чтобы убедиться, что у него правильный уровень чувствительности к движению — устройство тестировали в течение 16 дней на девятилетнем лабрадоре изобретательницы. Она сказала, что эта технология может принести пользу домашним животным, в частности, собакам, которые борются с разлукой со своими хозяевами.