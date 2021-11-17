Шотландська вчена розробила пристрій DogPhone — собаки можуть по відео дзвонити господарям

Розробниця з Університету Глазго створила пристрій DogPhone («Собакофон») — це мʼяч, який при переміщенні посилає сигнал на ноутбук, що запускає відеодзвінок із власником.

Про це повідомляє The Guardian.

Власник собаки може вибрати, чи приймати виклик і коли повісити трубку, а також може зателефонувати своєму вихованцю: собаці потрібно рухати мʼяч, щоб підняти трубку.

Авторка винаходу — доктор Ільєна Хірскій-Дуглас. DogPhone зазнав ряду змін, щоб переконатися, що у нього правильний рівень чутливості до руху — пристрій тестували протягом 16 днів на девʼятирічному лабрадорі винахідниці. Вона сказала, що ця технологія може принести користь домашнім тваринам, зокрема собакам, які борються з розлученням зі своїми господарями.