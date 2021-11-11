«Противоречит шариату»: в Индонезии религиозные лидеры запретили мусульманам пользоваться криптовалютой

Религиозные лидеры в Индонезии приняли решение о том, что криптовалюта не соответствует шариату, а следовательно, должна быть запрещена для мусульман. Они считают, что ее нельзя использовать как платежное средство.

Об этом пишет Bloomberg.

Национальный совет улемов в Индонезии считает, что в криптовалюте есть элементы «неопределенности, ставок и ущерба». В то же время, там отметили, что если криптовалюта как товар или цифровой актив может соответствовать принципам шариата и имеет явную выгоду, то ею можно торговать.

Совет улемов отвечает в Индонезии за соблюдение норм шариата. В стране проживает самое большое в мире мусульманское население, а Министерство финансов и Центробанк консультируют его по вопросу исламских финансов.

Решение совета еще не означает, что в Индонезии официально запретят криптовалюту, однако мусульмане могут значительно снизить инвестиции в криптовалюту, а ведомства могут пересмотреть свои планы по выпуску криптоактивов, в том числе планы Центробанка выпустить цифровую валюту.