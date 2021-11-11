«Суперечить шаріату»: в Індонезії релігійні лідери заборонили мусульманам користуватися криптовалютою

Релігійні лідери в Індонезії ухвалили рішення про те, що криптовалюта не відповідає шаріату, тому має бути заборонена для мусульман. Вони вважають, що її не можна використовувати як платіжний засіб.

Про це пише Bloomberg.

Національна рада улемів в Індонезії вважає, що у криптовалюті є елементи «невизначеності, ставок і шкоди». Водночас там зазначили, що якщо криптовалюта як товар або цифровий актив може відповідати принципам шаріату та має явну вигоду, нею можна торгувати.

Рада улемів відповідає в Індонезії за дотримання норм шаріату. У країні проживає найбільше у світі мусульманське населення, а Міністерство фінансів і Центробанк консультуют їх з питань ісламських фінансів.

Рішення ради ще не означає, що в Індонезії офіційно заборонять криптовалюту, однак мусульмани можуть значно знизити інвестиції у криптовалюту, а відомства — переглянути свої плани щодо випуску криптоактивів, зокрема й плани Центробанку випустити цифрову валюту.