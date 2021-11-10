Немецкий депутат предложил направить мигрантов с польско-беларусской границы в Украину. Секретарь СНБО ответил, чтобы тот забрал их к себе домой

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на предложение депутата крупнейшей фракции немецкого Бундестага направить нелегальных мигрантов с границы Беларуси и Польши в Украину.

«Мы рассмотрели это заявление господина Шмида. У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два-три, по пять этих мигрантов, у них там в Бундестаге есть кабинеты — пусть там находятся», — сказал Данилов на брифинге после заседания СНБО.

Он выразил удивление, «с какого перепуга Украина должна брать этих мигрантов к себе, если Германия должна о них заботиться». «Очень странно, когда немцы начинают рассказывать нам, что нам в этой связи делать», — резюмировал Данилов.

О чем речь?

В среду депутат немецкого Бундестага, представитель по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси. Как пишет Deutsche Welle, по мнению Шмида, с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев, пока рассматривают их заявки о предоставлении убежища в ЕС. «Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз», — сказал Шмид.