Німецький депутат запропонував направити мігрантів з польсько-білоруського кордону в Україну. Секретар РНБО відповів, щоб той забрав їх до себе додому

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на пропозицію депутата найбільшої фракції Бундестагу направити нелегальних мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі до України.
«Ми розглянули цю заяву пана Шміда. У нас є пропозиція до соціал-демократів Німеччини взяти собі додому по два-три, пʼять цих мігрантів, в них там у Бундестазі є кабінети, хай там знаходяться», — сказав Данілов на брифінгу по засіданню РНБО.
Він висловив здивування, «з якого переляку Україна має брати цих мігрантів до себе, якщо Німеччина має про них піклуватися». «Дуже дивно, коли німці починають нам розповідати, що нам з цього приводу робити», — резюмував Данілов.
Про що йдеться?
У середу депутат німецького Бундестагу, речник із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) Нільc Шмід пропонував залучити Україну до розвʼязання проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі. Як пише Deutsche Welle, на думку Шміда, з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхніх заявок про надання притулку в ЄС. «Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз», — сказав Шмід.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада до кордону Польщі прибула колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.
- Польський премʼєр Матеуш Моравецький заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має «керівника у Москві», а також про «сценарій відродження Російської імперії».