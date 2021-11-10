Німецький депутат запропонував направити мігрантів з польсько-білоруського кордону в Україну. Секретар РНБО відповів, щоб той забрав їх до себе додому

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на пропозицію депутата найбільшої фракції Бундестагу направити нелегальних мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі до України.

«Ми розглянули цю заяву пана Шміда. У нас є пропозиція до соціал-демократів Німеччини взяти собі додому по два-три, пʼять цих мігрантів, в них там у Бундестазі є кабінети, хай там знаходяться», — сказав Данілов на брифінгу по засіданню РНБО.

Він висловив здивування, «з якого переляку Україна має брати цих мігрантів до себе, якщо Німеччина має про них піклуватися». «Дуже дивно, коли німці починають нам розповідати, що нам з цього приводу робити», — резюмував Данілов.

Про що йдеться?

У середу депутат німецького Бундестагу, речник із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) Нільc Шмід пропонував залучити Україну до розвʼязання проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі. Як пише Deutsche Welle, на думку Шміда, з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхніх заявок про надання притулку в ЄС. «Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз», — сказав Шмід.