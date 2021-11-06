NASA в воскресенье возвращает своих астронавтов из МКС. Из-за неисправности туалета им придется лететь в подгузниках

Американские астронавты в воскресенье отправятся с Международной космической станции назад на Землю. В дороге им придется пользоваться подгузниками из-за сломанного туалета.

Об этом пишет Assocaited Press.

Астронавт NASA Меган Макартур охарактеризовал ситуацию как «неоптимальную», но управляемую. Она и три ее члена экипажа проведут 20 часов в своей корабле Dragon Crew-2 компании SpaceX.

«Космический полет полон множества мелких проблем. Это всего лишь еще одна и мы позаботимся о ней. Так что нас это не слишком беспокоит», — сказала Макартур.

Французский астронавт Томас Песке, который вернется с МакАртур, сказал репортерам, что последние шесть месяцев там были напряженными. Астронавты провели серию выходов в открытый космос, чтобы модернизировать энергосистему станции, пережили непреднамеренные запуски двигателей пристыкованного российского модуля, которые привели станцию ​​в кратковременное вращение, и приняли у себя российскую съемочную группу.

Им также пришлось столкнуться с утечкой в ​​туалете. Проблема была впервые замечена во время частного полета SpaceX в сентябре, когда трубка отклеилась, и моча пролилась под половицы.

После серии встреч в пятницу менеджеры миссии решили вернуть экипаж, прежде чем запускать их замену. Запуск Dragon Crew-3 уже был отложен более чем на неделю из-за плохой погоды и проблемы со здоровьем одного из членов экипажа.

Вместе с Макартур и Песке вернуться астронавт NASA Шейн Кимбро и японский астронавт Акихико Хошиде. SpaceX запустила их на космическую станцию ​​23 апреля. Их капсула сертифицирована на максимум 210 дней в космосе. В субботу наступил 196-й день их полета и поэтому NASA стремится вернуть их как можно скорее.