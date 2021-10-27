NASA запланувало на неділю політ у космос. Але до цього SpaceX має усунути проблему з туалетом в Crew Dragon

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) готує до відправлення у космос групу астронавтів, проте для спочатку має перевірити, чи усунула компанія SpaceX проблеми з туалетом у кораблі Crew Dragon.

Про це пише The Guardian.

Проблему вперше виявили ​​під час польоту першої повністю цивільної місії SpaceX Inspiration 4 у вересні. За словами Вільяма Герштенмаєра, віцепрезидента SpaceX, який раніше працював у NASA, під час польоту минулого місяця відірвалася трубка і сеча потрапила на вентилятори та під підлогу.

Врешті спеціалісти SpaceX вирішили приварити трубу, аби виключити ризик її розгерметизації. NASA все ще має дати остаточне рішення для цього виправлення. Під час огляду в пʼятницю інженери представлять керівництву нові дані про туалетну систему капсули та інші аспекти місії.

Політ, запланований на 31 жовтня, стане четвертим запуском SpaceX астронавтів NASA. Після виведення з експлуатації флоту шатлів у 2011 році NASA звернулося до SpaceX та Boeing для перевезення екіпажів на Міжнародну космічну станцію і назад.