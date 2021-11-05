В США в отеле вскрыли тело мужчины, которое завещали науке. Зрители заплатили по $500 — жена умершего в шоке

В американском городе Портленд в конце октября в одном из отелей на платном мероприятии препарировали тело 98-летнего Дэвида Сондерса, который умер от коронавируса. Его жена завещала тело мужа науке и была шокирована, когда увидела Дэвида на видеозаписях с мероприятия.

Об этом пишет The New York Times.

Когда Университет штата Луизиана отказался принять тело, жена Сондерса обратилась к компании Med Ed Labs, которая занимается поставкой тел военным, правительственным и профильным организациям. Элси Сондерс отдала тело мужа Med Ed Labs, а о дальнейшей его судьбе узнала из телевизионных новостей. Она заявила, что не ожидала подобного и не подозревала, что ее мужа «перепродадут».

Оказалось, что тело передали образовательным анатомическим компаниям Death Science и Oddities & Curiosities Expo. Компании организовали закрытое мероприятие на 70 человек, которые заплатили по $500 за участие. Тело препарировали в конференц-зале и разложили по частям. Каждый участник мог приобщиться к процессу.

Вдова Сондерса обвинила компании в коммерции. В Death Science заявили, что мероприятие было образовательным, но извинились перед Элси. Полиция Портленда сообщила, что не будет заводить уголовное дело из-за отсутствия состава преступления, подчеркнув, что в этом случае может иметь место лишь нарушение гражданских прав.

В отеле, где проходило вскрытие, обвинили компании в сокрытии истинных целей мероприятия. Персонал отеля якобы ввели в заблуждение.

Инцидент вызвал волну возмущения. Med Ed Labs теперь придется оплатить кремацию Сондерса.