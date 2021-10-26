Чиновники уговаривали Лукашенко в больнице надеть маску. Он неправильно это делал, а затем брызнул себе антисептиком в лицо

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в город Гродно наведался в больницу, где лечат больных коронавирусом. Чиновники заставляли его надеть респиратор (учили правильно это делать) и пользоваться антисептиком.

Видео обнародовала его пресс-служба в день визита 26 октября.

Во время поездки Лукашенко сопровождал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и губернатор Гродненской области Владимир Караник.

Сначала Лукашенко отказывался надевать респиратор, потом чиновники показали ему, как это правильно делается, и что нужно, чтобы он плотно прилегал к носу. После этого Караник брызнул ему на руки антисептиком, а Лукашенко недовольно взял у него флакон и пшикнул еще себе на лицо: «Чтобы ты ничего не говорил».

В операционном блоке, где не было пациентов, Лукашенко приспустил респиратор, обнажив нос, на что чиновники снова попросили его правильно надеть маску.

После этого он общался с врачами и заявил, что он не «ковид-диссидент», а какая-либо болезнь «сначала у человека в голове». В Беларуси сейчас вакцинируют двумя препаратами: российским «Спутником» и китайским Vero Cell. На предложение оппозиции завести в страну вакцины Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson он ответил: «Для чего они это просят? А для того чтобы получить сертификат вакцинации и ездить на Запад и получать инструкции».

Отметим, что в Беларуси Минздрав с 22 октября отменил действующий 13 дней масочный режим.