Чиновники вмовляли Лукашенка в лікарні надягнути маску. Він неправильно це робив, а потім бризнув собі антисептиком в обличчя

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час робочої поїздки у місто Гродно навідався у лікарню, де лікують хворих на коронавірус. Чиновники примушували його вдягти респіратор (вчили правильно це робити) та користуватись антисептиком.

Відео оприлюднила його пресслужба у день візиту 26 жовтня.

Під час поїздки Лукашенка супроводжував міністр охорони здоровʼя Дмитро Пиневич та губернатор Гродненської області Володимир Каранік.

Спочатку Лукашенко відмовлявся надягати респіратор, потім чиновники показали йому, як це правильно робиться, і що треба, аби той щільно прилягав до носа. Після цього Каранік бризнув йому на руки антисептиком, а Лукашенко незадоволено взяв у нього флакон і пшикнув ще собі на обличчя: «Аби ти вже нічого не говорив».

В операційному блоці, де не було пацієнтів, Лукашенко приспустив респіратор, оголивши носа, на що чиновники знову попросили його правильно надіти маску.

Після цього він спілкувався з лікарями та заявив, що він не «ковід-дисидент», а будь-яка хвороба «спочатку у людини в голові». У Білорусі зараз вакцинують двома препаратами: російським «Супутником» та китайським Vero Cell. На пропозицію опозиції завести до країни вакцини Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson він відповів: «Для чого вони це просять? А для того, аби отримати сертифікат вакцинації і їздити на Захід та отримувати інструкції».

Зазначимо, що у Білорусі МОЗ із 22 жовтня скасував масковий режим, який діяв 13 днів.