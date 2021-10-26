Во Львове полицейский проверял у сотрудников кафе COVID-сертификаты, не имея при этом собственного

Во Львове полицейский проверял у сотрудников одного из кафе сертификаты о вакцинации, не имея собственного аналогичного документа.

Об этом в Facebook написала владелица заведения Ольга Тесляк.

«Сегодня у меня снова проверка была, но я уже в этот раз сама имела возможность с ними пообщаться. Общение было достаточно содержательным и веселым, а закончилось моей жалобой в полицию. Сначала, кстати, пришли двое полицейских, которые зафиксировали, что мои сотрудники в масках, перчатках, сертификаты на антисептик и бактерицидные лампы у меня есть, а потом потребовали сертификаты о вакцинации или ПЦР моих сотрудников, что меня очень возмутило, и им пришлось вызвать еще работника из Госпотребслужбы», — написала она.

Владелец заведения добавила, что полицейские заполнили журнал регистрации проверок, но когда она попросила их показать документы и сертификаты, то оказалось, что «у капитана полиции Сыховского райотдела нет при себе сертификата вакцинации — ни бумажного, ни загруженного в «Дії».