У Львові поліцейський перевіряв у співробітників кафе COVID-сертифікати. У самого такого документа не було

У Львові поліцейський перевіряв у співробітників одного з кафе сертифікати про вакцинацію, не маючи при цьому власного документа.

Про це у Facebook написала власниця закладу Ольга Тесляк.

«Сьогодні в мене знову перевірка була, але я вже цього разу сама мала можливість з ними поспілкуватися. Спілкування було досить змістовним і веселим, а в кінці закінчилося моєю скаргою в поліцію. Спочатку, до речі, прийшло двоє поліцейських, які зафіксували, що мої працівники в масках, рукавицях, сертифікати на антисептик і бактерицидні лампи в мене є, а потім почали вимагати сертифікати вакцинації чи ПЛР у моїх працівників, що мене дуже обурило, і їм довелося викликати ще працівника з Держспоживслужби», — написала вона.

Власниця закладу додала, що поліцейські заповнили журнал реєстрації перевірок, але коли вона попросила їх показати документи та сертифікати, то виявилося, що «капітан поліції Сихівського райвідділу немає при собі ні сертифікату вакцинації паперового, ні завантаженого в Дії».