В Египте правоохранители задерживали робота-художника. Подозрения вызвали модем и камеры в его глазах

В Египте задержали робота-художницу Ai-Da, которую заподозрили в шпионаже.

Об этом пишет The Guardian.

Изготовленного в Великобритании робота задержали в аэропорту Каира еще 10 октября, а отпустили десять дней спустя. Его задерживали из-за модема и наличия фотокамер в глазах.

По словам одного из создателей робота Эйдана Меллера, фотоаппараты в глазах Ai-Da использует для рисования и раскрашивания. «Я могу отказаться от модемов, но я не могу выколоть ей глаза», — сказал он.

20 октября за несколько часов до начала выставки, Ai-Da таки прошла таможенный контроль. Выставка с участием ее работ в Каире продлится до 7 ноября.

Ai-Da в 2019 году построила команда программистов, робототехников, искусствоведов и психологов. Ее назвали в честь Ады Лавлейс — первой женщины-программиста. Робот-художница работает бионическими руками с большим диапазоном движений. Одну картину Ai-Da пишет примерно за 45 минут. Художественные работы работа выставлены в британских Музее дизайна и Музее Виктории и Альберта.