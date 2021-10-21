У Єгипті правоохоронці затримували робота-художника. Підозри викликали модем та камери в його очах

У Єгипті затримали робота-художницю Ai-Da, яку підозрюють у шпигунстві.

Про це пише The Guardian.

Виготовленого у Великій Британії робота затримали в аеропорту Каїра ще 10 жовтня, а відпустили десять днів потому. Його затримували через модем і наявність фотокамери в очах.

«Британський посол всю ніч працював над тим, щоб звільнити Ai-Da, але зараз ми вже впритул підійшли до справи», — сказав один з творців Ai-Da Ейдан Меллер.

За словами Меллера, прикордонники затримали Ai-Da спочатку через те, що у неї в очах були фотоапарати, які вона використовує для малювання та розфарбовування. «Я можу відмовитися від модемів, але я не можу виколоти їй очі», — сказав він.

20 жовтня за кілька годин до початку виставки, Ai-Da таки пройшла митний контроль. Виставка за участі її робіт в Каїрі триватиме до 7 листопада.

Ai-Da у 2019 році побудувала команда програмістів, робототехніків, мистецтвознавців і психологів. Її назвали на честь Ади Лавлейс — першої жінки-програміста. Робот-художниця працює біонічними руками з великим діапазоном рухів. Одну картину Ai-Da пише приблизно за 45 хвилин. Художні роботи робота виставлені у британських Музеї дизайну і Музеї Вікторії та Альберта.