В Новой Зеландии 4-летний мальчик вызвал полицию, чтобы показать игрушки. К нему приехали

В Новой Зеландии 4-летний мальчик позвонил в полицию и пригласил правоохранителей посмотреть его игрушки.

«Хотя мы и не поощряем звонки на экстренный номер с целью показать игрушки, это слишком мило, чтобы не поделиться», — заявили в полиции, рассказывая об инциденте.

Ребенок позвонил на линию экстренной помощи, где ему ответила диспетчер. «Тетя полицейская? Могу я кое-что сказать [...]. У меня есть игрушки для вас. Приезжайте посмотреть», — сказал мальчик.

Когда диспетчер уточнила адрес, трубку телефона забрал мужчина. Он извинился за звонок и объяснил, что был занят вторым ребенком, пока их мать болеет.

Диспетчер все же передала вызов полицейским: «Всем свободным патрульным. У нас тут четырехлетний, который хочет показать свои игрушки».

На вызов приехал полицейский по имени Курт. Он «подтвердил крутость игрушек» и показал мальчику полицейский автомобиль.