У Новій Зеландії 4-річний хлопчик викликав поліцію, щоб показати іграшки. До нього приїхали

У Новій Зеландії 4-річний хлопчик зателефонував у поліцію і запросив правоохоронців подивитися його іграшки.

«Хоча ми і не заохочуємо дзвінки на екстрений номер з метою показати іграшки, це занадто мило, щоб не поділитися», — заявили в поліції, розповідаючи про інцидент.

Дитина подзвонила на лінію екстреної допомоги, де їй відповіла диспетчерка. «Тітонько поліцейська? Можу я дещо сказати [...]. У мене є іграшки для вас. Приїжджайте подивитися», — сказав хлопчик.

Коли диспетчерка уточнила адресу, слухавку телефона забрав чоловік. Він вибачився за дзвінок і пояснив, що був зайнятий другою дитиною, поки їхня мати хворіє.

Диспетчерка все ж передала виклик поліцейським: «Усім вільним патрульним. У нас тут чотирирічний, який хоче показати свої іграшки».

На виклик приїхав поліцейський на імʼя Курт. Він «підтвердив крутість іграшок» і показав хлопчикові поліцейський автомобіль.