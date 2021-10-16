В Германии начали полицейскую операцию из-за подростка с оружием из кубиков LEGO

Мужчина увидел на улице 15-летнего подростка, который был одет в камуфляж, держал в руках «винтовку» и бегал по улице. Свидетель поднял тревогу и вызвал полицию.

В Германии в городе Линдау подросток спровоцировал масштабную полицейскую операцию, поскольку владелец ресторана принял его игрушечный пистолет LEGO за настоящее оружие.

«Конечно, мы должны были ехать немедленно», — рассказал офицер полиции Линдау. Чтобы остановить парня, вызвали несколько патрульных машин, а также сотрудников федеральной полиции.

Мальчик оказался вооружен не настоящим оружием, а пистолетом, сделанным из кубиков LEGO. Ему предъявлены обвинения, в чем именно — не уточняется.