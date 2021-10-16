У Німеччині почали поліцейську операцію через підлітка зі зброєю із кубиків LEGO

У Німеччині у місті Ліндау підліток спровокував масштабну поліцейську операцію, оскільки власник ресторану прийняв його іграшковий пістолет LEGO за справжню зброю.

Про це повідомляє CNN.

Чоловік побачив на вулиці 15-річного підлітка, який був одягнений у камуфляж, тримав в руках «гвинтівку» і бігав вулицею. Свідок підняв тривогу і викликав поліцію.