В США дикий олень два года ходил с покрышкой на шее. Его избавили от ноши с четвертой попытки

В американском штате Колорадо служба охраны дикой природы с четвертой попытки смогла помочь дикому оленю, который два года прожил с автомобильной покрышкой на шее.

Об этом пишет CNN.

Впервые оленя с покрышкой заметили в июле 2019 года в районе заповедной зоны возле горы Эванс. Он был в составе стада и перемещался между округами, преодолевая расстояния в 160 км. Позднее его начали фиксировать камеры наблюдения.

Сотрудники службы были удивлены, что покрышка не мешает оленю пить и есть, но решили освободить его от ноши.

За неделю они провели три безуспешные попытки с использованием транквилизаторов — специалистам мешала близость других оленей. И вот 11 октября план по поимке оленя удался. Чтобы снять шину, оленю пришлось спилить рога — времени на разрезание покрышки не было.

После операции вес оленя уменьшился примерно на 16 кг. Его шея, к удивлению специалистов, сильно не пострадала. Как покрышка оказалась на звере — загадка. Вероятно, это произошло, когда олень был молодым, или зимой, когда он сбрасывал рога.