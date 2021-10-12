У США дикий олень два роки ходив із покришкою на шиї. Його позбавили ноші з четвертої спроби

В американському штаті Колорадо служба охорони дикої природи з четвертої спроби змогла допомогти дикому оленю, який два роки прожив з автомобільною покришкою на шиї.

Про це пише CNN.

Уперше оленя з покришкою помітили в липні 2019 року в районі заповідної зони біля гори Еванс. Він був у складі стада і переміщався між округами, долаючи відстані у 160 км. Пізніше його почали фіксувати камери спостереження.

Співробітники служби охорони природи були здивовані, що покришка не заважає оленю пити та їсти, але вирішили звільнити його від ноші.

За тиждень вони провели три неуспішні спроби з використанням транквілізаторів — фахівцям заважала близькість інших оленів. І ось 11 жовтня план із затримання оленя спрацював. Щоб зняти шину, оленю довелося спиляти роги — часу на розрізання покришки не було.

Після операції вага оленя зменшилася приблизно на 16 кг. Його шия, на подив фахівців, сильно не постраждала. Як покришка опинилася на тварині — загадка. Імовірно, це сталося, коли олень був молодим, або взимку, коли він скидав роги.